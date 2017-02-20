Кличко назвал свое преимущество над Джошу

Владимир Кличко уверен, что его опыт станет преимуществом в поединке с Энтони Джошуа Украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-4, 53 КО) рассказал, что в поединке с британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) делает ставку на опыт, который у 40-летнего украинца намного больше.

«Опыт – как чемодан без ручки. С ним тяжело ходить, но без него бывает очень худо. Ты можешь быть крутым профи, в тебе может быть много молодецкого здоровья и силы, но опыт приобретается годами.

Я слышал, на пресс-конференции в Нью-Йорке Джошуа говорил, что все дело в психологических играх. Я ни во что не играю, ко всему, что делаю, отношусь серьезно. Я намного опытнее Джошуа, а значит, это мне сыграет на руку», – цитирует Кличко BoxingScene. Напомним, что бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа состоится 29 апреля на Уэмбли в Лондоне. Помимо принадлежащего британцу титула IBF, на кону поединка будет также стоять пояс суперчемпиона WBA.