Тренеры против боксеров: "Презрение и неуважение"

По следам "громкого развода" Александра Усика с его наставником "КП" в Украине" вспоминает, как выясняли отношения другие известные боксерские тандемы.

Усик и Башир: "Он не смог меня защитить"

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик распрощался со своим американским тренером - Джеймсом Али Баширом. Зарубежный специалист начал работать с Сашей вскоре после его дебюта на профессиональном ринге. Специально прилетал из США в тренировочный лагерь Волка (прозвище боксера) в Карпатах. И до последнего времени все в их отношениях было довольно спокойно.

Но тут Александр вдруг объявил, что с Баширом ему больше не по пути. В комментариях Усик был не очень словоохотлив.

Башир - хороший человек и хороший тренер, у него свой подход к тренировкам. Но настал момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что делал до этого. Спасибо, что он был со мной все это время, ничего личного, только работа, - заявил боксер.

Но у Башира свое видение ситуации. Его с тех пор не остановить - так много и эмоционально он жалуется журналистам на Усика у себя на родине:

Поймите, проблема не в том, что меня заменили. Проблема в том, как именно это сделали. К примеру, на взвешивании перед боем с Мчуну мне не позволили стоять рядом с Усиком. За мои более 45 лет в боксе не случалось ничего подобного! Словно я какой-то чужак. Презрение и неуважение по отношению ко мне - именно так это выглядело. Усик называл меня своим отцом, а я считал его сыном. Но когда понадобилось, он не смог меня защитить.

Башир считает, что на Усика сильное влияние оказал его новый менеджер - Эгис Климас, с которым украинец недавно подписал контракт.

Кто теперь будет тренировать Усика - пока не ясно. По неофициальной версии, с Сашей будет сотрудничать тренер и отец Василия Ломаченко - Анатолий Ломаченко.

Тайсон и Атлас: "Убью без предупреждения"

С 13 лет перспективный паренек Майк Тайсон с отличными физическими данными (уже в этом возрасте он весил 102 кг, не имея при этом ни грамма жира), сложным характером и проблемами с законом (посещал спецшколу для несовершеннолетних преступников) начал тренироваться в зале известного тренера Каса Д’Амато.

Но сам лично Кас с Майком не занимался - его персональным тренером был назначен Тедди Атлас. Назвать сотрудничество Тайсона и Атласа безоблачным означает соврать. У Тайсона были сложности в общении со всеми, но если остальные спускали большинство проступков Майку с рук, то Тедди пытался своего подопечного воспитывать.

Терпение Атласа лопнуло, когда на Тайсона в очередной раз нажаловались в школе - там он учинил дебош в столовой, бросая о стену пакеты с молоком. Майку не нравилось, что он должен питаться по расписанию, как и остальные дети, а не тогда, когда ему захотелось поесть.

Тедди решил проучить подопечного и на некоторое время отстранил от тренировок. Но Майк решил показать, что по чужим правилам играть не будет. Выследил 11-летнюю племянницу Атласа и запугал девочку до полусмерти. Самому Тайсону к тому времени исполнилось 16.

Узнав об этом, Атлас пришел в ярость. Где-то раздобыв пистолет, он отправился "наказать" Майка. Как события развивались дальше, тренер позже описал в своей книге:

"Я схватил Тайсона за ворот рубахи и приставил ствол к его виску:

Если ты еще хоть раз тронешь кого-нибудь из моей семьи, я убью тебя без предупреждения.

Я направил револьвер вверх и нажал на курок над самым ухом Майка. Оглушенный выстрелом, Тайсон повалился на землю, схватившись рукой за ухо.

Теперь дошло?".

После этого, естественно, ни о какой совместной работе Атласа и Тайсона уже не могло быть и речи.

Мейвезер-младший, Мейвезер-старший и Мейвезер-средний: Дела семейные

Боксерская династия Мейвезеров - это множество громких побед и множество громких скандалов.

Младшего и самого звездного представителя этой семьи - Флойда - в любительском боксе тренировал его отец - Флойд-старший. Но когда папаша в 1993-м отправился на пять лет за решетку за торговлю кокаином, Красавчика (прозвище боксера) взялся опекать его дядя - средний из Мейвезеров - Роджер.

В 1998-м отец вышел из тюрьмы и вновь взялся за сына, но ненадолго. Не поделив гонорары, через несколько лет папа был изгнан сыном из своей команды, лишен дорогих подарков, машин и обхаян в прессе.

К Красавчику вновь вернулся дядя Роджер и с тех пор его уже не оставлял.

А Флойд-младший и Флойд-старший продолжают враждовать. Один из скандалов разгорелся прямо во время шоу на американском телевидении.

Не такой уж из тебя и хороший тренер, папа! Дядя куда лучше, - заявил сын.

Отец в ответ послал отпрыска в довольно грубой форме.

Льюис и Стюард: Рассорили жена и Кличко

Союз Леннокса Льюиса и Эмануэля Стюарда можно считать вполне гармоничным. Но был эпизод, который мог серьезно рассорить супертяжеловеса и его наставника. В 2003 году Льюис в весьма противоречивом поединке победил Виталия Кличко (бой остановили из-за рассечения украинца).

После боя Стюард сказал Льюису:

Мы задолжали Виталию реванш. Да, иногда ты проводишь поединки ради денег и славы, но этот бой ты должен организовать ради фанатов бокса.

И Льюис согласился. Но затем в дело вмешалась жена боксера. Точнее, в то время - его девушка. Красавица Вайолет поставила Льюису условие: или она, или бокс.

Леннокс видел себя вновь на ринге с Виталием. Но его жена сказала: "Нет! С боксом покончено!". Это было одним из условий, которое он должен был принять, чтобы она согласилась выйти за него замуж, - еще не раз с досадой затем рассказывал Стюард.

Вскоре после этого Льюис, послушный муж, повесил перчатки на гвоздь.