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Миколаївські десантники стали призерами у змаганнях на Кубок учасників АТО з футзалу

19.02.17 18:03Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Серед військових частин Миколаївського гарнізону відбувся чемпіонат з футзалу на Кубок учасників антитерористичної операції.

У спортивних змаганнях, які проходили на базі 79 окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, взяли участь вісім збірних команд.

Згідно з регламентом, на першому етапі змагань команди провели матчі у двох групах по круговій системі. В ході напруженої боротьби перемогу здобула збірна команда бригади тактичної авіації. Другу сходинку п’єдесталу посіли спортсмени окремої артилерійської бригади, «бронза» — у господарів поля, миколаївських десантників.

Загалом команди показали приблизно однаковий рівень підготовки. Варто відзначити злагоджені дії гравців — спортсмени неодноразово проводили результативні комбінації, грали в пас і не раз створювали видовищні моменти. Футболісти з числа військових продемонстрували хорошу фізичну форму, витривалість і спортивний досвід.

Прес-служба 79 окремої десантно-штурмової бригади ВДВ ЗС України

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