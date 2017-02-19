06.02.17 08:001450
Миколаївські десантники стали призерами у змаганнях на Кубок учасників АТО з футзалу
|19.02.17 18:03
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Серед військових частин Миколаївського гарнізону відбувся чемпіонат з футзалу на Кубок учасників антитерористичної операції.
Серед військових частин Миколаївського гарнізону відбувся чемпіонат з футзалу на Кубок учасників антитерористичної операції.
У спортивних змаганнях, які проходили на базі 79 окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, взяли участь вісім збірних команд.
Згідно з регламентом, на першому етапі змагань команди провели матчі у двох групах по круговій системі. В ході напруженої боротьби перемогу здобула збірна команда бригади тактичної авіації. Другу сходинку п’єдесталу посіли спортсмени окремої артилерійської бригади, «бронза» — у господарів поля, миколаївських десантників.
Загалом команди показали приблизно однаковий рівень підготовки. Варто відзначити злагоджені дії гравців — спортсмени неодноразово проводили результативні комбінації, грали в пас і не раз створювали видовищні моменти. Футболісти з числа військових продемонстрували хорошу фізичну форму, витривалість і спортивний досвід.