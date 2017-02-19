Николаевская теннисистка Анна Сердюк - бронзовый призер турнира в Киеве В Киеве состоялся теннисный турнир «Forehand cup 5» на призы Trust.ua by Babolat. Среди игроком до 16 лет в парном разряде бронзовыми призерами стали Анна Сердюк из Николаева и Юлия Жительная их Киева. В четвертьфинале они обыграли киевлянок Ксению Терновую и АленуГрекову - 6:2, 6:7, 10:3. В полуфинале Анна Сердюк и Юлия Жительная в борьбе уступили одесситкам Диане Бабинец и Анне Сыровой - 6:1, 2:6, 9:11. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама