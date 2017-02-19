Николаевская прыгунья в высоту Оксана Окунева стала в Сумах чемпионкой Украины

В Сумах продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

Внимание николаевских любителей спорта в субботу было приковано к сектору для прыжков в высоту. Для участницы Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Оксаны Окуневой из Николаева это был первый старт в сезоне.

Оказалось, что воспитанница тренера Анатолия Ильина в прекрасной форме. Она взяла 194 см с первой попытки, что принесло ей золотую медаль. А вот «серебро» сразу у двоих спортсменок: Юлии Чумаченко из Николаева и Юлии Левченко из Киева для медали хватило прыжка на 189 см.

Результаты финалистов из Николаевской области. Прыжки в высоту. Женщины. 1 Оксана Окунева - 194 см. 2. Юлия Чумаченко – 189 см. Прыжки с шестом. Мужчины. 8. Николай Храпко - 4,60 м. 9. Олег Кирияк - 4,40 м. Женщины. 4. Юлия Козуб - 3,60 м. 6. Ангелина Фрей - 3,20 м.