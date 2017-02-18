Восспитаник николаевской школы карате стал чемпионом Европы по карате WKF

18.02.17 21:05Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Впервые за всю историю николаевского карате каратист николаевского клуба Fortis Артем Середа принес золото украинской сборной по карате.

На сегодня карате WKF включено в олимпийскую программу и будет представлено на олимпийских играх 2020 в Токио.

Николаевские спортсмены принимают участие в чемпиоатах Европы уже более 15 лет, но самое лучшее достижение было того же Артема в прошлом году 7-е место. В финале украинец выиграл у российского представиля Оганесяна Юрика.

Вместе с Артемом в сборной выступили еще двое николаевцев, Костюков Дмитрий и Ксенжик Виктор, также из клуба Fortis. Дмитрий занял 7 е место уступив сначало французкому представителю а потом в борьбе за бронзу датскому. Виктор выиграв первый поединок у прошлогоднего бронзового призера Европы итальянца Ферары, но потом неожиданно уступил минимально косовару, что лишило его борьбы за бронзу.

Детский клуб карате Fortis создан в прошлом году на базе сш 31, в него вошли ребята ранее занимавшиеся в клубе Олимпик Николаев основной целью нового клуба кроме традиционного спортивного развития детского спорта в Николаевской области является амбициозные планы на участие в чемпионатах Европы и Мира в составе сборной страны и в случае удачного выступления попадание на олимпийские игры.

Тренер клуба Дрозд Иван, который является президентом Николаевского отделения Украинской Федерации Карате УФК, активно работает в этом направлении уже более 10 лет, и победа Артема Середы яркое тому потверждение. В этом году планируется открытие специализированного зала карате для подготовки старших сборников клуба.

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Суббота, 18.02.2017

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