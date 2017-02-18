Восспитаник николаевской школы карате стал чемпионом Европы по карате WKF

Впервые за всю историю николаевского карате каратист николаевского клуба Fortis Артем Середа принес золото украинской сборной по карате.

На сегодня карате WKF включено в олимпийскую программу и будет представлено на олимпийских играх 2020 в Токио.

Николаевские спортсмены принимают участие в чемпиоатах Европы уже более 15 лет, но самое лучшее достижение было того же Артема в прошлом году 7-е место. В финале украинец выиграл у российского представиля Оганесяна Юрика.

Вместе с Артемом в сборной выступили еще двое николаевцев, Костюков Дмитрий и Ксенжик Виктор, также из клуба Fortis. Дмитрий занял 7 е место уступив сначало французкому представителю а потом в борьбе за бронзу датскому. Виктор выиграв первый поединок у прошлогоднего бронзового призера Европы итальянца Ферары, но потом неожиданно уступил минимально косовару, что лишило его борьбы за бронзу.

Детский клуб карате Fortis создан в прошлом году на базе сш 31, в него вошли ребята ранее занимавшиеся в клубе Олимпик Николаев основной целью нового клуба кроме традиционного спортивного развития детского спорта в Николаевской области является амбициозные планы на участие в чемпионатах Европы и Мира в составе сборной страны и в случае удачного выступления попадание на олимпийские игры.

Тренер клуба Дрозд Иван, который является президентом Николаевского отделения Украинской Федерации Карате УФК, активно работает в этом направлении уже более 10 лет, и победа Артема Середы яркое тому потверждение. В этом году планируется открытие специализированного зала карате для подготовки старших сборников клуба.