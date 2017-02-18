Гвардиола: Я никогда не вернусь в "Барселону" в качестве тренера

Наставник "Ман Сити" Хосеп Гвардиола исключил свое возвращение на тренерский мостик "Барселоны".

"Я никогда не вернусь в "Барселону" на должность главного тренера. Мое время там прошло.

Месси в "Манчестер Сити"? Я неоднократно говорил, что хочу, чтобы он завершил карьеру в "Барселоне", – цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси пытается убедить Гвардиолу вернуться в "Барселону".