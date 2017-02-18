04.02.17 13:571480
Гвардиола: Я никогда не вернусь в "Барселону" в качестве тренера
|18.02.17 10:42
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Наставник "Ман Сити" Хосеп Гвардиола исключил свое возвращение на тренерский мостик "Барселоны".
Наставник "Ман Сити" Хосеп Гвардиола исключил свое возвращение на тренерский мостик "Барселоны".
"Я никогда не вернусь в "Барселону" на должность главного тренера. Мое время там прошло.
Месси в "Манчестер Сити"? Я неоднократно говорил, что хочу, чтобы он завершил карьеру в "Барселоне", – цитирует Гвардиолу Goal.com.
Напомним, ранее сообщалось, что Месси пытается убедить Гвардиолу вернуться в "Барселону".