"Ювентус" разгромил "Палермо"

18.02.17 08:33Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В 25 туре Серии А участник плей-офф Лиги чемпионов не имел проблем с сицилийцами – 4:1. Дублем отметился аргентинец Дибала.

На севере Италии встречались лидер первенства и 18-й в таблице "Палермо". "Старой Синьоре" из-за перебора карточек не мог помочь Манджукич. Аллегри решил поставить в стартовый состав нападающих Игуаина, Дибалу и Пьяцу.

Голы в первом тайме "Ювентус" забивал благодаря штрафным ударам. Во второй половине противостояния Игуаин и Дибала реализовали свои моменты, тем самым подарив хозяевам крупную победу. В компенсированное время болгарин Чочев провел гол престижа. В итоге "Ювентус" набирает 63 балла и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу.

Следующими соперниками туринцев будут "Порту" и "Эмполи". Сицилийцы сыграют дома против "Сампдории".

Чемпионат Италии, 25 тур

"Ювентус" – "Палермо" – 4:1

Голы: Маркизио, 13, Дибала, 40, 89, Игуаин, 63 – Чочев, 90+3

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