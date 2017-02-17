В Николаеве на чемпионате Украины по фехтованию грянули решающие бои

В Николаеве продолжается чемпионат Украины по фехтованию на рапирах и саблях среди юниоров. На восемь дорожек нового фехтовального зала в парке Победы вышли более двухсот спортсменов 1997 года рождения и моложе из Николаева, Одессы, Харькова, Киева, Ужгорода, Черкасс, Львова, Нетешина и других городов.

Первыми медали разыграли рапиристы. Чемпионами стали львовянин Даниил Гойда и киевлянка Анна Тараненко. Приятным сюрпризом стало выступление 14-летних николаевцев Алины Полозюк и Даниила Ткача, которые завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно. А ведь фехтовать им приходилось с соперниками, которые на четыре-пять лет старше.

Еще одну медаль николаевцы добыли в командном турнире. Бронзовыми призерами стали Александр Абрамов, Виталий Павленко, Дмитрий Сопинский и Даниил Ткач.

Фехтование. Николаев.Чемпионат Украины. Юниоры. Рапира. Личный турнир. 15 февраля. Юноши. 1. Даниил Гойда (Львов). 2. Ярослав Гайдук (Киев). 3. Даниил Ткач (Николаев). 3. Иван Ткачук (Киев) ...5. Александр Абрамов. 9. Дмитрий Сопинский. 12. Дмитрий Фарионов. 13. Виталий Павленко. 14. Никита Малиновский. 18. Владислав Скалий. 21. Олег Чигрин. 23. Владислав Костюченко. 25. Богдан Болдарев (все - Николаев). Всего 69 участников. Девушки. 1. Анна Тараненко (Киев). 2. Алина Полозюк (Николаев). 3. Екатерина Буденко. 3. Дарья Миронюк (оба - Киев) ...10. Татьяна Слюченко. 12. Наталья Коваль. 13. Анна Овод. 14. Валерия Семенова. 17. Лилия Войченко. 18. Александра Шилова. 20. Алина Осадчая. 26. Ольга Калкутина (все - Николаев). Всего 62 участницы. Рапира. Командный турнир. 16 февраля. Юноши. 1. Киев-1. 2. Львовская область-1. 3. Николаевская область-1 (Александр Абрамов, Виталий Павленко, Дмитрий Сопинский, Даниил Ткач). Всего 14 команд. Девушки. 1. Киев-1. 2. Киев-ЦСК-1. 3. Закарпатская область-1. 4. Николаевская область-1 (Наталья Коваль, Алина Полозюк, Татьяна Слюченко, Александра Шилова). Всего 16 команд.

А сегодня в борьбу вступили 37 саблисток и 38 саблистов. В пятницу судейская коллегия во главе с заслуженным тренером Украины Анатолием Шликрем подведет итоги личного турнира, завтра - командного. Медальные надежды николаевцев связаны с Богданом Боговиным, Андреем Головановым, Евгением Трифоновым, Евгенией Алениной, Валерией Проченко, Александрой Корсак и другими фехтовальщиками.

За поединками внимательно наблюдает заслуженный тренер Украины, бывший главный тренер сборной Украины по фехтованию Гарник Давидян, который привез на эти соревнования талантливых киевлян Елену и Ивана Писаренко.

Гарник Джавадович отметил, что зал, в котором проходит чемпионат, является лучшим в Украине, а по результатам этих соревнований будет определен состав сборной Украины для участия в чемпионате Европы среди кадетов и юниоров, который стартует в болгарском Пловдиве 28 февраля.