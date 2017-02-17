Тысячи чилийских фанатов организуют протест ради ухода Санчеса из Арсенала

17.02.17 13:20Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

Чилийские болельщики устали смотреть на то, как их кумир в одиночку тянет Арсенал.

Чилийские болельщики остались крайне разочарованы выступлением Арсенала в матче с Баварией. Английский клуб получил в свои ворота пять голов, а единственным светлым пятном в составе оказался Алексис Санчес, который не получил должной поддержки от партнеров.

Тысячи фанатов запланировали организованный марш в Чили с целью вынудить Алексиса Санчеса покинуть Арсенал. Мирный протест состоится 1 марта.

«Мы, чилийцы, устали смотреть как одна из наших главных звезд в одиночку добывает результат для команды», – гласит заявление болельщиков в Facebook.

«Мы не хотим чтобы он играл за Реал Мадрид или вернулся в Барселону. Нам не так важно где именно он будет играть, мы лишь хотим, чтобы он сражался с другими 10 парнями за результат. Он не заслужил быть один», – поддержали чилийцы своего звездного футболиста.

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