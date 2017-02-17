В Николаевской баскетбольной лиге «Нико-Баскет-СДЮСШОР №4» обыграл «Зорю-Машпроект» На минувшей неделе в чемпионате Николаевской баскетбольной лиги (НБЛ) были сыграны очередные матчи. Дивизион Михаила Литовки. 13 февраля. «Зоря-Машпроект» - «Нико-Баскет-СДЮСШОР-4» - 72:94 (Замета - 23, Павенский - 20, Коровин - 18, Ракович - 4, Старостенко - 3, Дмитриев, Лощилов - по 2; Вершинин - 24, Ожегов - 18, Заплотинский - 17, Липко - 13, Фурман - 10, Мальцев, Козанчук - по 6 ), «Легион» - Nkings - 88:52 (Сильковский - 21, Дмитренко - 14, Жоров - 11, Норенко, Пастушенко, Гаркуша - по 10, Хильчук - 7, Осипов - 5; Андрияшевский - 15, Киселев, Гуменков - по 6, Ухмановский - 5, Дорощенко, Жело, Бобров - по 4, Хлопинский, Боборыкин - по 3, Самойленко - 2). Дивизион Евгения Афанасьева. 15 февраля. БК «Баштанка» - ЧНУ - 77:81 (Ревво - 27, Беленкин - 21, Теплов - 15, Семенов - 6, Осипцов - 5; Тютюнник - 21, Рудой - 19, Кецкало - 16, Скурлов - 13, Зазимко - 9, Гуляев - 5). 16 февраля. «ЧНУ-Автомир» - Flash - 68:102 (Мироненко - 22, Гребенщиков, Агарок - по 12, Карась - 9, Шаповалов - 7, Охримов - 4, Лисовский - 2; Сапронов - 25, Кирилов - 21, Бучок - 12, Бондарь, Нестеренко - по 11, Бовт - 9, Царегородцев - 6, Скрипов - 5, Криницын - 2). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама