Тренер "Сельты": "Постараемся добиться успеха в Украине"

17.02.17 11:14Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Эдуардо Бериццо прокомментировал матч с "Шахтером".

Наставник "Сельты" Эдуардо Бериццо прокомментировал матч с "Шахтером" (0:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

– Довольны ли тем, как проявили себя сегодня ваши подопечные?

– Да, мне понравились действия моих футболистов. Конечно, результат не самый лучший, но у нас было много хороших моментов. Возможно, где-то не хватило последнего паса или точного завершающего удара, но в целом мы сыграли неплохо. Здорово проявили себя Яго Аспас и Густаво Кабраль. Также я доволен тем, как команда отнеслась к этому поединку. Нам не хватило лишь забитого мяча.

– "Сельта" потерпела третье поражение кряду. Собирается ли она выигрывать?

– У нас есть силы, чтобы побеждать. Учитывая наш матч с "Атлетико" и этот, я с оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, в ответном поединке в Украине мы сумеем добиться нужного результата.

– Действительно ли можно рассчитывать на успех в ответной встрече в Харькове?

– У "Шахтера" очень хорошая команда, которая привыкла к победам. Иногда "горняки" меняют манеру игры, как, например, сегодня. Но мы тоже сильны и рассчитываем на лучший результат в ответном поединке.

– Не маловато ли ваши подопечные тревожили Андрея Пятова?

– Да, нам не хватало точности в передачах и ударах. Но это футбол. В Украине постараемся улучшить эти компоненты, чтобы добиться успеха.

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