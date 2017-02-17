Луческу пообещал другой «Зенит» через неделю

17.02.17 10:06Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (0:2).

«Эрнани сегодня вообще дебютировал в Европе и, наверное, был лучшим на поле: хорошо закрывал зоны, пытался быстро играть и нанес несколько хороших ударов. Что касается Ивановича, то он, к сожалению, скорее всего, не адаптировался к полю. Было видно его большое желание играть, но, к сожалению, пока он не адаптирован ни к нашей игре, ни к полю, которое было сегодня.

Данни не готов до конца, мы дали ему поиграть во втором тайме, но ему еще нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, который все мы знаем. Он может играть только на двух позициях — Шатова и Жулиано. Сегодня вышел на первую. Отдельно стоит сказать, что должны себе задать вопрос о своей игре Кокорин и Шатов.

Счет 2:0 — хороший результат для хозяев поля, но у нас есть целая неделя для анализа произошедшего, и в домашней игре все увидят другой "Зенит". Надеемся, качество поля будет лучше. Мы сегодня допустили очень много технических ошибок из-за плохого состояния газона. Думаю, если бы мы забили в начале матча, ход игры изменился бы», — приводит слова Луческу пресс-служба «Зенита».

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