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12 экс-игроков "Металлиста" дисквалифицированы за договорные матчи

16.02.17 18:28Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Решение по бывшим футболистам "Зари" и по двум игрокам "Металлиста" будет принято позже.

Как стало известно "Футбол 24", КДК ФФУ дисквалифицировал 12 бывших игроков молодежных команд "Металлиста". Они получили наказание от 6 месяцев до 3 лет бана. Для организаторов договорных матчей также предусмотрена условная пожизненная дисквалификация.

Дисквалифицированы Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха, Денис Ткаченко.

Кто какое наказание получил, станет известно позже, после того, как все футболисты получат решение Комитета.

По двум игрокам "Металлиста" (Денис Дьяков, Назар Малиновский) решение пока не принято. Также отложено решение по всем 12 игрокам "Зари". На заседание КДК ФФУ пришли два футболиста: Денис Дьяков ("Металлист") и Сергей Романов ("Заря").

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