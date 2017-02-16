Зозуля: Фашизм? Это тогда, когда люди за деньги едут в чужую страну убивать

16.02.17 17:12Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, что, по его мнению, является проявлением фашизма.

– Ты же не покупаешь оружие, которое потом стреляет. Ты просто защищаешь наших солдат. Почему фашизм?

– Правильно. Мы никогда не покупали оружие, никогда не покупали то, что убивает. Даже тех сепаратистов. Мы покупали "скорые помощи", много машин на передовую, чтобы ребята вывозили раненых, вывозили "двухсотых". Также было много медикаментов, еды, беспилотников, тепловизоров – все это спасает жизнь нашим военным, нашим героям.

Для меня одно из проявлений фашизма – это тогда, когда люди за деньги едут в чужую страну убивать. Вот это мне кажется одним из проявлений фашизма. Вот этим и занимаются ультрас "Райо Вальекано". Поэтому здесь еще нужно разобраться, кто фашист.

Какие у них есть доказательства? Когда мой представитель сказал им, чтобы они поговорили со мной с глазу на глаз, они сказали, что у них достаточно доказательств от другой стороны. Он фашист. С какой стороны? Мне вот это интересно. У них много доказательств, что я фашист. Я этого не понимаю.

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