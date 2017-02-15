Зозуля: Я готов вернуться в Днепр и биться за эту эмблему (видео)

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал возможности вернуться в Днепр.

Нападающий Бетиса Роман Зозуля рассказал о дальнейших планах продолжения карьеры и назвал возможные варианты.

«Мне надо играть. Все понимают, и я, и сборная, и Бетис, если я не буду играть, то мне через полгода будет очень тяжело.

Потому, в принципе, всем будет хорошо: и я буду играть, и для Бетиса, то, что у меня будет игровая практика, и, конечно же, для национальной сборной.

Есть еще вариант, что я могу вернуться в Днепр, но, как мы все знаем, у Днепр есть санкции по трансферам. Поэтому я не знаю, что будет.

Если будет малейший процент, что можно вернуться в Днепр, то я, конечно же, готов. За эту эмблему я готов биться под любым номером.

Если есть какой-то вариант уйти в аренду на пять месяцев, до конца сезона, то я готов хоть пешком туда идти, если есть возможность.

У меня есть мечта, чтобы Днепр жил, и опять собрался такой же состав, который был два года назад. В Днепре был праздник футбола, был забит стадион, мы играли против Наполи, против ПСВ, это было очень здорово, и город жил футболом.

Этот город заслуживает на футбольные праздники. Очень хочется, чтобы команда жила. Я общаюсь с ультрас Днепра и они очень боятся, что с командой будет тоже самое, что и с Металлистом», – рассказал Зозуля в интервью FootballHub.