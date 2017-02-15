Николаевский шпажист Антон Миненко на чемпионате Украины среди кадетов стал 12-м

15.02.17 18:15Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В Хмельницком состоялся чемпионат Украины по фехтованию на шпагах среди кадетов.

У девушек чемпионкой стала киевлянка Анастасия Конрад. Николаевские шпажистки заняли такие места: Людмила Нехайчик - 53-е, Александра Толстая - 60-е, Анастасия Лысенко - 71-е. У юношей золотую медаль завоевал харьковчанин Максим Карюченко. Николаевец Антон Миненко – 12-й, Никита Шебалин – 51-й.

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Среда, 15.02.2017

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