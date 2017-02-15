Николаевский шпажист Антон Миненко на чемпионате Украины среди кадетов стал 12-м В Хмельницком состоялся чемпионат Украины по фехтованию на шпагах среди кадетов. У девушек чемпионкой стала киевлянка Анастасия Конрад. Николаевские шпажистки заняли такие места: Людмила Нехайчик - 53-е, Александра Толстая - 60-е, Анастасия Лысенко - 71-е. У юношей золотую медаль завоевал харьковчанин Максим Карюченко. Николаевец Антон Миненко – 12-й, Никита Шебалин – 51-й. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама