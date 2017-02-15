Николаевские велосипедисты привезли из Львова пять золотых медалей

15.02.17 10:37Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Виктория Бондарь победила сразу в трех программах: гит, командном спринте и кейрине

9 февраля во Львове закончился Зимний чемпионат Украины (олимпийские номера программы) по велоспорту на треке. Николаевскую команду представляли 12 спортсменов. О это Depo.Николаев сообщили в горсовете

В итоге соревнований Виктория Бондарь победила в программе гит, командном спринте и кейрине, а также заняла второе место в скретчи и третье в индивидуальной гонке преследования и мэдисоне.

Спортсменка Виктория Алексеева победила в индивидуальной гонке преследования. Анастасия Года финишировала первой в командном спринте и третьей в кейрине и мэдисоне. У Ксении Федотовой "серебро" в кейрине и "бронза" в гите.

Виктория Бондарь, Ксения Федотова, Виктория Алексеева Анастасия Года и Юлия Скорищенко завоевали "серебро" в командной гонке преследования на 3 км. У мужчин Даниил Осадчий стал бронзовым призером в групповой гонке, а Владислав Зубарь - в скретче.

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Среда, 15.02.2017

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