МФК «Николаев» в контрольном матче проиграл одесской «Жемчужине»

Сегодня МФК «Николаев» на учебно-тренировочной базе «Черноморца» в Совиньоне провел контрольный матч с клубом второй лиги одесской «Жемчужиной».

14 февраля. «Жемчужина» (Одесса) – МФК «Николаев» - 2:1 (2:1). Состав МФК «Николаев»: Чумак, Сартина, Назаренко, Павлов, Берко, Бессалов, Алексанов, Ковалев, Рогозинский, Кошелюк, Морис. На замену вышли: Майборода, Саркисян, Муховиков, Момот, Кулишенко (предыдущий клуб - одесский «Реал Фарма»), Батюшин, Шаврин. Мяч у МФК «Николаев» забил Морис.

Все голы были забиты в первом тайме. Счет открыл форвард МФК «Николаев» ивуариец Морис, который реализовал выход один на один с вратарем. А потом в ворота николаевской команды влетели два мяча. Сначала «Жемчужина» воспользовалась неразберихой в защитных рядах соперника и сравняла счет. А затем в сутолоке у ворот МФК «Николаев» последовал удар, и мяч от стойки отскочил в сетку. 1:2.

Во втором тайме николаевцы не использовали несколько шансов для взятия ворот: не повезло Рогозинскому и Батюшину. А голы Мориса и воспитанника одесского футбола Кулишенко, который прибыл в МФК «Николаев» на просмотр, арбитр не засчитал.

Как отметил главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский, его подопечные играли на фоне усталости от двухразовых тренировок. Игрокам не хватало свежести, скорости, как в предыдущих товарищеских матчах. Однако, несмотря на результат, который в контрольных поединках - не главное, игра команды оставила благоприятное впечатление.