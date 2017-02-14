У Виктории Бондарь из Николаева три «золота» на чемпионате Украины по велоспорту на треке

14.02.17 18:13Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Во Львове состоялся зимний чемпионат Украины по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах.

В числе призеров были и николаевские велогонщики. Виктория Бондарь победила в гите, командном спринте и кейрине, была второй в скретче и третьей – в индивидуальной гонке преследования и мэдисоне.

У Виктории Алексеевой «золото» в индивидуальной гонке преследования. Анастасия Года финишировала первой в командном спринте и третьей – в кейрине и мэдисоне. У Ксении Федотовой «серебро» в кейрине и «бронза» в гите.

Виктория Бондарь, Ксения Федотова, Виктория Алексеева и Анастасия Года завоевали «серебро» в командной гонке преследования на 3 км. Медали такого же достоинства у них и Юлии Скорищенко в командной гонке преследования на 4 км.

У мужчин Дании Осадчий стал бронзовым призером в груповой гонке, а Владислав Зубарь - в скретче. Они представляют Николаевскую СДЮСШОР по велоспорту.

Похожие новости

12.02.17 17:00Николаевская прыгунья в высоту Юлия Чумаченко выиграла турнир во Франции

10.02.17 17:00Николаев «Цифровой город»

09.02.17 10:11В Николаеве отменено разрешение на строительство магазина на остановке «Соборная»

08.02.17 08:21На улице 8 Марта у николаевской продавщицы отобрали колбасу

06.02.17 17:24Из обещанного миллиарда из госбюджета на ремонт дорог, Николаевщине выделили 75 миллионов гривен

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 14.02.2017

Закругление верхнее-левое

19:54Невероятно, но факт: лисы в Австралии научились лазать по деревьям

19:54МФК «Николаев» в контрольном матче проиграл одесской «Жемчужине»

19:41Заплатившей за шубу моднице не удалось ее даже примерить

19:29В Николаеве фура снесла половину частного домовладения

19:26В Николаевском областном управлении СБУ новый начальник - Алексей Лях

19:22Трон Порошенко превращается в эшафот: Выстроилась очередь из желающих скальпировать президента

19:08Украинская реаниматология сама попала в реанимацию — в Киеве признали катастрофу (видео)

19:00Врачи случайно спасли от суицида школьницу из "группы смерти"

18:52Мошенницы обворовывают даже самых беззащитных стариков

18:41Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

18:36Лукашенко ткнули носом в начало войны Кремля против его страны (видео)

18:20Космонавты показали, как можно выпить кофе в невесомости (видео)

18:13У Виктории Бондарь из Николаева три «золота» на чемпионате Украины по велоспорту на треке

18:00МИД Украины потребовал от России вернуть Сущенко

17:52«Девочка-паук» из сектора Газа мечтает покорить мир (ВИДЕО)

17:35"Есть определенные сдерживающие причины": в ЕС заговорили о путешествиях украинцев без виз "к лету"

17:12Рецидивист умудрился обокрасть родственника, даже находясь под арестом

17:00Тимошенко обвинила Гройсмана в «полной неадекватности»

16:53Психологи объяснили, почему некоторые люди постоянно опаздывают

16:40AS: ФИФА разрешила Зозуле вернуться в "Днепр", который не может регистрировать новых игроков

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.01.17 20:001410

Ученые объяснили, почему перед умирающим проносится вся его жизнь

31.01.17 20:151630

В Украине запретили препарат от мигрени

31.01.17 20:301340

В Николаеве прохожий задержал грабителя, напавшего на инвалида на коляске

31.01.17 20:451510

Ситуация в Авдеевке: в Вене началось срочное заседание ОБСЕ по поводу обстрелов в городе

Самые читаемые

11.02.17 18:1613970

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

09.02.17 16:187860

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

01.02.17 12:506740

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284990

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама