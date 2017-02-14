У Виктории Бондарь из Николаева три «золота» на чемпионате Украины по велоспорту на треке

Во Львове состоялся зимний чемпионат Украины по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах.

В числе призеров были и николаевские велогонщики. Виктория Бондарь победила в гите, командном спринте и кейрине, была второй в скретче и третьей – в индивидуальной гонке преследования и мэдисоне.

У Виктории Алексеевой «золото» в индивидуальной гонке преследования. Анастасия Года финишировала первой в командном спринте и третьей – в кейрине и мэдисоне. У Ксении Федотовой «серебро» в кейрине и «бронза» в гите.

Виктория Бондарь, Ксения Федотова, Виктория Алексеева и Анастасия Года завоевали «серебро» в командной гонке преследования на 3 км. Медали такого же достоинства у них и Юлии Скорищенко в командной гонке преследования на 4 км.

У мужчин Дании Осадчий стал бронзовым призером в груповой гонке, а Владислав Зубарь - в скретче. Они представляют Николаевскую СДЮСШОР по велоспорту.