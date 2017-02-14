AS: ФИФА разрешила Зозуле вернуться в "Днепр", который не может регистрировать новых игроков

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля получил неожиданный ответ от ФИФА по своей ситуации с сорванным переходом в "Райо Вальекано".

Как сообщает AS, украинский форвард, которого не приняли радикальные ультрас "Райо Вальекано", получил разрешение от ФИФА вернуться в "Днепр".

Впрочем, учитывая то, что "Днепр" из-за запрета УЕФА не имеет права регистрировать новых игроков, это решение никак не поможет Роману исправить свое положение.

"Бетис" тем временем просит у ФИФА разрешить Зозуле перебраться в один из чемпионатов, которые стартуют в 2017 году.

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Напомним, Роман Зозуля перешел в "Райо Вальекано" в последние часы трансферного окна. Однако из-за неадекватных действий фанатов-радикалов украинец вернулся в Севилью уже в день подписания контракта.

Севильский "Бетис" разъяснил ситуацию с трансфером Зозули и полностью поддержал украинца в своем официальном сообщении. Агент Зозули рассказал, что будет дальше с игроком сборной Украины. Фанаты "Райо Вальекано" выступили также против украинской армии с ярлыками российской пропаганды о "нацистах".

Известный блогер призвал власть Украины вписаться за Зозулю. "Райо Вальекано" предлагает Зозуле вернуться, а против ультрас откроют уголовное дело. Фанаты "Райо Вальекано" расклеили в Мадриде листовки против Зозули.

"Райо Вальекано" отказывается платить Зозуле зарплату, если тот не будет играть. Фанаты "Баварии" призвали Зозулю убираться из футбола. Игроки "Бетиса" вышли в футболках "Мы все – Зозуля!" на матч с "Валенсией". Как фанаты поддерживали Зозулю с гербом Украины после матча "Бетис" – "Валенсия". Павелко порекомендовал Зозулю в исполком ФФУ.