Николаевцы завоевали 12 золотых медалей на турнире в Хорватии В Хорватии состоялись международные соревнования «Karlovac Open 2017» по кикбоксингу. Участвовали спортсмены из 38 стран. Воспитанники Николаевской областной коммунальной КДЮСШ №1 завоевали 12 золотых медалей в аэрокикбоксинге. По две награды высшего достоинства у Олеси Булгаковой, Екатерины Гладкой, Ольги Тимченко, Марии Белявской, Дмитрия Пономаренко и Ильи Воронина. Их тренирует заслуженный тренер Украины Елена Букалова. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама