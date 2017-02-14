Как Гвардиола поддержал хавбека "Борнмута", у которого умерла дочь

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отметился благородным поступком после матча против "Борнмута" в рамках 25 тура АПЛ.

Каталонский специалист подошел к ирландскому полузащитнику "Борнмута" Гарри Артеру и выразил ему свои соболезнования в связи со смертью новорожденной дочери в 2015 году.

"Он выразил наилучшие пожелания мне и моей девушке. Я глубоко уважаю Гвардиолу и следил за ним еще в "Барселоне". Для меня он лучший тренер в мире", – приводит слова Артера Independent.