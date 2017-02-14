31.01.17 13:442170
Как Гвардиола поддержал хавбека "Борнмута", у которого умерла дочь
|14.02.17 10:52
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отметился благородным поступком после матча против "Борнмута" в рамках 25 тура АПЛ.
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отметился благородным поступком после матча против "Борнмута" в рамках 25 тура АПЛ.
Каталонский специалист подошел к ирландскому полузащитнику "Борнмута" Гарри Артеру и выразил ему свои соболезнования в связи со смертью новорожденной дочери в 2015 году.
"Он выразил наилучшие пожелания мне и моей девушке. Я глубоко уважаю Гвардиолу и следил за ним еще в "Барселоне". Для меня он лучший тренер в мире", – приводит слова Артера Independent.