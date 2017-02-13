В Николаеве прошел чемпионат Украины по Киокушинкай каратэ

13.02.17 21:36Сколько просмотров этой статьи103Сколько комментариев этой статьи0

В воскресенье, 12 февраля, в Николаеве в спорткомплексе "Надежда" состоялся отборочный чемпионат Украины по Киокушинкай каратэ (WKO ShinKyokushinkai) среди юниоров и юниорок, мужчин и женщин, Всеукраинский турнир юношей, Чемпионат Украины среди ветеранов в разделе «кумите» и «ката». Победители поедут на чемпионат Европы, который состоится в Дании в апреле этого года.

турнир

Организаторами соревнований выступили Всеукраинская областная федерации по киокушинкай каратэ и ее николаевское подразделение.

турнир

Главным спонсором чемпионата выступили общественная организация «Миколаїв - єдина родина» и ее руководитель Владислав Чайка, а также Алексей Пелипас и Станислав Савин.

Главное судейство турнира было поручено президенту Николаевской областной федерации по киокушинкай каратэ Игорю Пивню, который пожелал всем участникам турнира хорошего настроения, крепости духа и самого лучшего киокушинкай.

турнир

В знак благодарности за долгое и плодотворное сотрудничество для развития киокушинкай каратэ в Николаеве и Николаевской области из рук сенсея Пивеня почётные дипломы получили Владислав Чайка, Вадим Дзугань, Александр Киктенко и Виталий Голод.

Владислав Чайка

Благодаря этим общественным организациям, не на словах, а реально, и город и страна могут быть нормальными, достойными и красивыми, а не нищими и убогими. Поэтому, низкий поклон людям, которые помогают нам из поколения в поколение, уже более десятка лет, - сказал Игорь Пивень.

Владислав Чайка

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Понедельник, 13.02.2017

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