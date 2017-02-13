Николаевские военные проверили силы в мини-футболе

Первое место в соревнованиях заняла бригада тактической авиации, второе - отдельная артбригада, третье - десантники

Военнослужащие частей николаевского гарнизона провели соревнования по мини-футболу, которые состоялись в спортзале 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Соревнования Кубка участников АТО по футзалу посвятили 28 годовщине вывода войск с территории Афганистана. Об этом говорится на странице 79-ки в "Фейсбуке", сообщает Depo.Николаев.

К участию прибыли восемь команд от частей гарнизона. Согласно регламенту, на первом этапе соревнований команды провели матчи в двух группах по круговой системе. В следующем этапе первые места встречались уже в финале, вторые – боролись за "бронзу". Другие участники турнира в стыковых матчах разыгрывали места в итоговой турнирной таблице.

Турнирную таблицу по результатам трехдневных соревнований по мини-футболу среди команд Николаевского гарнизона возглавила команда бригады тактической авиации. Вторую строчку заняли спортсмены отдельной артиллерийской бригады, "бронза" – у хозяев поля, николаевских десантников.

"В целом команды показали примерно одинаковый уровень подготовки. Стоит отметить слаженные действия игроков – спортсмены неоднократно проводили результативные комбинации, играли в пас и не раз создавали зрелищные голевые моменты. Футболисты из числа военных продемонстрировали хорошую физическую форму, выносливость и спортивный опыт", - говорится в сообщении.