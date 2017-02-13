Николаевский лыжник-колясочник стал первым на соревнованиях в Германии

В воскресенье, 12 февраля, во втором дне соревнований чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону в немецком городе Финстерау национальная паралимпийская сборная Украины завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали, чем закрепила свое лидерство в турнирной таблице.

Как сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины, в категории «мужчины сидя» первым стал николаевец Максим Яровой, который победил своих соперников из США и Норвегии. В категории «мужчины стоя» украинец Игорь Рептюх получил "золото", а его соперник по гонкам украинец Вовчинский – «бронзу».

В этой же категории у женщин Людмила Ляшенко стала чемпионкой мира, Александра Кононова завоевала серебряную награду, Ирина Буй — бронзовую. У мужчин и женщин с нарушениями зрения — по одной серебряной награде у Уткина Юрия и Шишковой Оксаны. По итогам двух дней соревнований сборная Украины имеет 17 медалей, из которых 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.