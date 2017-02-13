Испанцы поддержали украинского футболиста Зозулю

Группа испанцев освистала футболистов клуба «Райо Вальекано», а затем начала скандировать «Зозуля». Накануне один из украинских информационных ресурсов обнародовал видео, на котором зафиксирована интересная акция в поддержку украинца Романа Зозули.

Новость сообщает «Пресса Украины».

Болельщики «Мальорки» встретили автобус с игроками «Райо Вальекано» скандированием в поддержку Романа Зозули. После того, как автобус «Райо» въехал на территорию стадиона, фанаты несколько раз прокричали фамилию нападающего сборной Украины.

Отметим, что роман Зозуля перешел в мадридский клуб «Райо Вальекано» 31 января на правах аренды. Однако через неадекватные действия фанатов вынужден был вернуться в «Бетис».

Напомним, 2 февраля, игроки испанской футбольной команды «Бетис» поддержали украинского форварда Романа Зозулю, которого фанаты «Райо Вальекано» обвинили в нацизме.