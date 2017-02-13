В гандбольной суперлиге николаевский «Реал» дважды проиграл «Днепрянке» в Херсоне

Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Украины по гандболу в женской суперлиге.

Николаевский «Реал-НОШВСМ-НУК» (главный тренер Андрей Портной) в Херсоне играл с «Днепрянкой».

10 февраля. «Днепрянка» (Херсон) - «Реал» (Николаев) - 30:22 (12:8).

Результативность николаевских гандболисток: Шлюхтина - 5, Бесова, Аксенова - по 4, Сторожук - 3, Донец, Мостовая - по 2, Бабий, Тримпол - по 1.

В составе херсонской команды самыми результативными стали Полина Трубицына и Юлия Ткаченко (по 5 мячей), которые известны по выступлениям за «Реал». Поиграла в николаевской команде и еще один из лидеров «Днепрянки» Валерия Кириллова.

А вот «Реалу» пока не может помочь Анна Трифонова, которая после полученной травмы готовится по индивидуальной программе.

11 февраля. «Днепрянка» (Херсон) - «Реал» (Николаев) - 30:25 (15:14).

Результативность николаевских гандболисток: Аксенова - 7, Донец, Бабий - по 6, Тримпол, Борейчук - по 2, Мостовая, Сторожук - по 1.

Николаевские гандболистки на равных сыграли с многократным призером чемпионата Украины первый тайм, а во втором сказался класс более опытных херсонок.

Остальные результаты: «Карпаты» (Львов) - «Галичанка» (Львов) - 23:22, 16:26, «Экономунивер» (Тернополь) - «Спартак» (Киев) - 19:26, 20:27.

В девятом туре 24-25 февраля «Реал» сыграет в Николаеве с тернопольским «Экономунивером».