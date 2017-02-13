30.01.17 12:421190
В гандбольной суперлиге николаевский «Реал» дважды проиграл «Днепрянке» в Херсоне
|13.02.17 08:49
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Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Украины по гандболу в женской суперлиге.
Состоялись матчи восьмого тура чемпионата Украины по гандболу в женской суперлиге.
Николаевский «Реал-НОШВСМ-НУК» (главный тренер Андрей Портной) в Херсоне играл с «Днепрянкой».
10 февраля. «Днепрянка» (Херсон) - «Реал» (Николаев) - 30:22 (12:8).
Результативность николаевских гандболисток: Шлюхтина - 5, Бесова, Аксенова - по 4, Сторожук - 3, Донец, Мостовая - по 2, Бабий, Тримпол - по 1.
В составе херсонской команды самыми результативными стали Полина Трубицына и Юлия Ткаченко (по 5 мячей), которые известны по выступлениям за «Реал». Поиграла в николаевской команде и еще один из лидеров «Днепрянки» Валерия Кириллова.
А вот «Реалу» пока не может помочь Анна Трифонова, которая после полученной травмы готовится по индивидуальной программе.
11 февраля. «Днепрянка» (Херсон) - «Реал» (Николаев) - 30:25 (15:14).
Результативность николаевских гандболисток: Аксенова - 7, Донец, Бабий - по 6, Тримпол, Борейчук - по 2, Мостовая, Сторожук - по 1.
Николаевские гандболистки на равных сыграли с многократным призером чемпионата Украины первый тайм, а во втором сказался класс более опытных херсонок.
Остальные результаты: «Карпаты» (Львов) - «Галичанка» (Львов) - 23:22, 16:26, «Экономунивер» (Тернополь) - «Спартак» (Киев) - 19:26, 20:27.
В девятом туре 24-25 февраля «Реал» сыграет в Николаеве с тернопольским «Экономунивером».