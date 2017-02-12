Умерла самая старая украинская бегунья

12.02.17 20:26Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Умерла украинская легкоатлетка Владилена Кокина. Ей был 91 год.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

"Владилена Яковлевна пришла в спорт после того, как ей исполнилось 50 лет. И, несмотря на такой почтенный возраст, сумела заработать себе имя в легкой атлетике.

Стала рекордсменкой мира и Европы среди ветеранов, установил более 60 рекордов Украины в своих возрастных группах. Вела активный образ жизни до последних дней. Например, в октябре прошлого года, накануне празднования собственного 90-летия, принимала участие в соревнованиях Белоцерковского марафона", - говорится в сообщении.

Владилену похоронят 13 февраля в Желтых Водах.

За свою жизнь она приняла участие в более чем 500 забегах. В 72 года побила рекорд среди женщин-ветеранов. Также она является мировым рекордсменом в беге среди 85-89 годовых - 10 км преодолела за 86 минут 15,07 сек.

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