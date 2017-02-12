Умерла самая старая украинская бегунья

Умерла украинская легкоатлетка Владилена Кокина. Ей был 91 год.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

"Владилена Яковлевна пришла в спорт после того, как ей исполнилось 50 лет. И, несмотря на такой почтенный возраст, сумела заработать себе имя в легкой атлетике.

Стала рекордсменкой мира и Европы среди ветеранов, установил более 60 рекордов Украины в своих возрастных группах. Вела активный образ жизни до последних дней. Например, в октябре прошлого года, накануне празднования собственного 90-летия, принимала участие в соревнованиях Белоцерковского марафона", - говорится в сообщении.

Владилену похоронят 13 февраля в Желтых Водах.

За свою жизнь она приняла участие в более чем 500 забегах. В 72 года побила рекорд среди женщин-ветеранов. Также она является мировым рекордсменом в беге среди 85-89 годовых - 10 км преодолела за 86 минут 15,07 сек.