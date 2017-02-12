Лучший шахматист планеты отказался ехать в Россию

12.02.17 20:08Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался принять участие в командном чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эспен Магдестейн.

Как отметил Магдестейн, норвежец предпочел заявиться на первый этап Grand Chess Tour, который пройдет в Париже с 21 по 25 июня.

С 11 по 30 ноября в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.

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