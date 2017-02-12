Хотите всегда быть бодрой, здоровой, красивой? Приходите в спорт-клуб «Энергия»

12.02.17 18:09Сколько просмотров этой статьи89Сколько комментариев этой статьи0

Недавно встретила свою знакомую, еще довольно молодую женщину. Идет по улице с унылым отсутствующим видом, согнутая в три погибели под грузом пакетов. Как будто ей уже ничего не интересно, не нужно, не мило.

Остановила ее, стала спрашивать о житье-бытье. Ничего особенного, все как у всех - был ответ. Муж, дети, семья, дом, работа. Все дни похожи друг на друга и пролетают с молниеносной быстротой. Собой заняться ни времени, ни желания после трудового дня нет. Стала нервной, раздражительной, ухудшилось самочувствие, в общем, и женщиной себя уже не чувствует.

Знакомая картина. И ведь не только она, но многие не понимают, что счастливая семья может быть только у счастливой женщины.

А для того, чтоб почувствовать себя красивой, желанной и счастливой нужно совсем немного: несколько часов в неделю посвятить только себе - любимой и пойти на занятия в фитнес-клуб, тем более, что в Николаеве , кажется, нет недостатка в таких спортивных учреждениях.

Но я рекомендую спорт-клуб «Энергия», открывшийся несколько дней назад по улице Соборной, 6.

Энергия

В нем можно и позаниматься в свое удовольствие под руководством замечательных тренеров, и отдохнуть после тренировок в фитобаре, болтая с подругами. Вот так и сбежишь на несколько приятных часов от надоедливого быта и производственных стрессов. А в конце месяца с удивлением обнаружишь, что и самочувствие улучшилось, и фигура приблизилась к идеальной.

Энергия

Но обо всем по порядку. Меня сразу же покорил тренажерный зал нового клуба. Огромное помещение в 200 кв. м. все в огромных зеркалах, которые отражают каждое твое движение. Это не только помогает правильно и красиво выполнять нужные упражнения, но и дает возможность сделать между делом интересные сэлфи.

Энергия

К тому же работаем мы на самых современных тренажерах производства фирмы «Техноджим», а тренеры у нас – именитые спортсменки. Татьяна Калугина - чемпионка мира по пауэрлифтингу, Татьяна Кучеренко -мастер спорта международного класса по спортивной акробатике, а Татьяна Богомолова, тренер «Леди дэнс» - неоднократный чемпион Украины по современным танцам, хореограф-постановщик.

Энергия

Конечно, вначале не знаешь, какое спортивное направление выбрать, но для новичков здесь дают консультации. В тренажерных залах вы можете подкорректировать фигуру, набрать мышечную массу и улучшить общее самочувствие. В зависимости от того, на что хотите сделать акцент, вам и подберут спортивное направление и систему тренировок.

Кстати, если не с кем оставить ребенка, можно придти в фитнес-клуб вместе с ним. Здесь работает детская комната и малышей не оставят без присмотра.

Но почти все без исключения начинают занятия с кардиозоны, где можно потренировать сердце и сосуды на беговой дорожке, велотренажере, орботреках и потом только войти в хорошо оснащенный зеркальный тренажерный зал.

Энергия

Энергия

Я совсем забыла сказать, что, как театр начинается с вешалки, так спорт-клуб начинается с раздевалки и душевых. Раздевалки просторные, душевые современные, комфортные.

А заканчивается все в фитобаре, где можно попробовать протеиновые коктейли и другие полезные напитки, а также ароматные травяные чаи.

В общем, приходите в новый спорт-клуб «Энергия» на Соборной, и вы обретете не только здоровье, но радость жизни, что и называется счастьем.

М. Евлашина

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