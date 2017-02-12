МБК "Николаев" проиграл одесской "Бипе" двадцать очков

Центровой МБК «Николаев» Александр Кушниров перешел именно в «Бипу», и у одесситов появился еще один козырь в дуэли с нашей командой. Любопытно взглянуть и на игру второго николаевца в «Бипе» - Ильи Жуковского. А еще в обойме одесского клуба такие мастера как американец Кеннет Фандербурк, Клим Артамонов, Станислав Балашов.

Любопытно, что в нынешнем сезоне команды обменялись гостевыми победами. МБК «Николаев» одолел «Бипу» в Одессе со счетом 76:75, а потом команда Вадима Пудзырея взяла реванш в «Надежде» - 88:82.

После бросков Тонченко и Онуфриева МБК «Николаев» повел в счете 5:2. «Бипа» отыгралась, и начались «качели». У одесситов результативен был Волчанов, у гостей - Чемякин.

К середине четверти лидировали николаевцы - 13:12. У «Бипы» на площадке появился бывший центровой МБК «Николаев» Кушниров.

В первой же своей атаке он заработал два подбора и передачу. Однако николаевцы были настроены по-боевому: Онуфриев точен, и гости впереди 25:21. Артамонов три очка отквитал, однако точку в результативной десятиминутке броском с периметра поставил Онуфриев - 28:24 в пользу гостей.

Во второй четверти из-за дуги точны Иванов и Галенко: МБК «Николаев» держит марку - 36:27! Наставник «Бипы» Вадим Пудзырей взял тайм-аут, но гости были начеку: на точный бросок Фандербурка той же монетой ответил Чемякин, а на трюльник Артамонова последовал данк Швеца.

Тем не менее, «Бипа» сокращала отрыв: после броска Ткаченко просвет уменьшился до двух пунктов. Весьма вовремя подоспел трюльник Галенко, а потом и Иванов не промахнулся с линии штрафных - 40:47 в пользу МБК «Николаев». Перед большим перерывом Челован забил два с фолом - 43:47.

В третьей четверти за дело взялся американец Фандербурк, который принес своей команде девять очков подряд и вывел ее вперед - 52:51. Однако МБК «Николаев» сражался отчаянно: после бросков Иванова, Онуфриева, Чемякина гости раз за разом возвращали себе лидерство. Но «Бипа» таки нащупала свою игру: броски Артамонова, Жуковского и Слипенчука обеспечили одесситам вполне комфортный перевес — 69:61.

В заключительном периоде Швец три пункта отыграл, однако Ткаченко и Артамонов довели разницу в счете до 11 пунктов - 77:66. Трюльники Слипенчука и Фандербурка заставили МБК «Николаев» поднять белый флаг - 83:71. Оставшиеся минуты прошли под знаком полного превосходства «Бипы» - 93:73.

Обзор матчей

В центральном матче недели «Будивельник» обыграл на выезде «Днепр» со счетом 76:60. У днепрян николаевец Анатолий Шундель за 18 минут набрал 2 очка, а еще один бывший баскетболист МБК «Николаев» Дмитрий Глебов - за 28 минут отметился 7 очками и 6 подборами. А вот с «Черкасскими мавпами» «Днепр» справился - 76:67. Шундель за 19 минут набрал 5 очков, а Глебов - 11 очков за 25 минут.

Тем временем баскетболистов прекратившего существование «Кривбасса» продолжают расхватывать как горячие пирожки. Вот и форварды Дмитрий Липовцев и Виталий Мальчевский подались в БК «Запорожье».

Их новый клуб на домашней арене дал бой «Будивельнику», но в итоге все же проиграл со счетом 75:77. Победные очки «гладиаторам» за четыре секунды до финальной сирены принес американец Дугат. У запорожцев бывший игрок МБК «Николаев» Максим Лукьянов за 20 минут набрал 4 очка.

Не сумел победить БК «Запорожье» и соседа по турнирной таблице «Черкасские мавпы» - 74:80. У победителей отличились бывшие игроки МБК «Николаев» Игорь Чумаков и Александр Сизов - 14 и 13 очков соответственно.

Экс-защитник МБК «Николаев» Александр Шостуха покинул «Кремень» и отправился играть в клуб высшей лиги ивано-франковскую «Говерлу».

9 февраля (четверг)

Волыньбаскет - Политехник - 89:73 (Тимощук, Дикий, Полюляк - по 15; Арабаджи - 25)

10 февраля (пятница)

БК Запорожье - Будивельник - 75:77 (Конате - 17; Дугат - 26) Химик - МБК Николаев - 101:59 Днепр - Черкасские мавпы - 76:67 (Тимофеенко - 18; Кольченко - 22)

12 февраля (воскресенье)

Волыньбаскет - Кремень БК Запорожье - Черкасские мавпы - 74:80 (Конате, Носков, Мальчевский - по 15; Кольченко - 20) Днепр - Будивельник - 60:76 (Тимофеенко - 19; Дугат - 22) Бипа - МБК Николаев - 93:73

16 февраля (четверг)

Будивельник - Химик Черкасские мавпы - Бипа

17 февраля (пятница)

БК Запорожье - Волыньбаскет МБК Николаев - Кремень

18 февраля (суббота)

Будивельник - Бипа Черкасские мавпы - Химик

19 февраля (воскресенье)

Днепр - Волыньбаскет МБК Николаев - Политехник