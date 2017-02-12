Николаевская прыгунья в высоту Юлия Чумаченко выиграла турнир во Франции

12.02.17 17:00Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

В Обонне (Франция) состоялся международный турнир по легкой атлетике.

В секторе для прыжков в высоту николаевская спортсменка Юлия Чумаченко была вне конкуренции. Она с первой попытки покорила планку на высоте 190 см и заняла первое место. «Серебро» у Карины Таранды из Беларуси - 185 см, «бронза» у Екатерины Красовской из Австрии - 182 см.

Любопытно, что в минувшем году этот турнир выиграла с таким же результатом другая николаевская прыгунья в высоту Оксана Окунева.

А в 2017 году победительницами соревнований в Обонне также стали украинские бегуньи Анна Плотицина (60 метров с барьерами), Ольга Земляк (400 метров) и Ольга Ляхова (800 метров).

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