Зозуля может получить должность в Федерации футбола Украины

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что кандидатура нападающего "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозули будет рекомендована на пост члена Исполкома ФФУ.

В связи с тем, что Анатолий Тимощук завершил карьеру профессионального футболиста, место официального представителя действующих игроков стало вакантным.

"Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины.

Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру", — написал Павелко на своей странице в Facebook.

Сейчас имя 27-летнего Зозули на слуху в Украине и Европе. В конце января Роман перешел на правах аренды из "Бетиса" в "Райо Вальекано". Из-за протестов, угроз и обвинений в фашизме со стороны болельщиков клуба из пригорода Мадрида вынужден был покинуть стан "пчел" уже на следующий день.