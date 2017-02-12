30.01.17 07:341450
Зозуля может получить должность в Федерации футбола Украины
|12.02.17 16:34
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Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что кандидатура нападающего "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозули будет рекомендована на пост члена Исполкома ФФУ.
Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что кандидатура нападающего "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозули будет рекомендована на пост члена Исполкома ФФУ.
В связи с тем, что Анатолий Тимощук завершил карьеру профессионального футболиста, место официального представителя действующих игроков стало вакантным.
"Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины.
Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру", — написал Павелко на своей странице в Facebook.
Сейчас имя 27-летнего Зозули на слуху в Украине и Европе. В конце января Роман перешел на правах аренды из "Бетиса" в "Райо Вальекано". Из-за протестов, угроз и обвинений в фашизме со стороны болельщиков клуба из пригорода Мадрида вынужден был покинуть стан "пчел" уже на следующий день.