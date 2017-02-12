Украина разгромила Австралию в теннисном Кубке Федерации

12.02.17 15:00Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Сборная Украины разгромно победила Австралию в матче второй Мировой группы Кубка Федерации! За два дня в Харькове наши девчонки не позволили усомниться в своем превосходстве. Элина Свитолина и Леся Цуренко выиграли три одиночных матча из трех и скресенвывели нашу команду в плей-офф Мировой группы.

В первом матче воскресенья встречались лидеры сборных Элина Свитолина и Дарья Гаврилова, которые знают друг друга сто лет, еще с юниорских турниров.

Дарья попыталась включиться по-максимуму в начале поединка и повела 2:0, но Элина, хорошенько разогревшись, вернула "должнок" и быстро вышла вперед.

Свитолина уверенно довела первый сет до победы - 6:3, а во втором буквально смела соперницу с корта. Гаврилова много ошибалась, ломала ракетку, апеллировала к арбитрам, но это ей не помогло. Украинка уверенно взяла вторую партию - 6:2 и поставила жирную точку в матче!

Теперь наша команда будет ждать жеребьевки плей-офф Мировой группы, где выступают восемь луших сборных мира.

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