Шарапова не будет играть за сборную РФ в 2017 году из-за допинга

12.02.17 13:10Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Теннисистка Мария Шарапова не сможет сыграть за сборную РФ на Кубке Федерации из-за дисквалификации.

Четвертьфинал на Кубке Федерации на Гавайских островах начался с конфуза — организаторы случайно включили гимн Третьего рейха.

Капитан женской сборной РФ по теннису Анастасия Мыскина 12 февраля рассказала ТАСС, что российская теннисистка Мария Шарапова не сможет присоединиться к сборной на Кубке Федерации.

«Мы заканчиваем играть на Кубке Федерации до ее возвращения. Второй матч кубка в апреле будет до турнира в Штутгарте, а у нее дисквалификация проходит только во время этого турнира. Поэтому по правилам мы не можем заявить ее в этом году, а до следующего давайте доживем», — цитирует теннисистку агентство.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована после того, как в ее крови был найден запрещенный препарат мельдоний.

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