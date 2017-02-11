29.01.17 07:571880
МФК «Николаев» в контрольном матче обыграл клуб второй лиги «Балканы»
|11.02.17 19:48
|52
|0
В субботу, 11 февраля, МФК «Николаев», который продолжает подготовку ко второй части чемпионата, на учебно-тренировочной базе одесского «Черноморца» в Совиньоне сыграл контрольный матч с клубом «Балканы» из села Заря. Наш соперник на данный момент занимает шестое место во второй лиге. 11 февраля. МФК «Николаев» - «Балканы» (Заря, Одесская область) - 2:0 (1:0).
В субботу, 11 февраля, МФК «Николаев», который продолжает подготовку ко второй части чемпионата, на учебно-тренировочной базе одесского «Черноморца» в Совиньоне сыграл контрольный матч с клубом «Балканы» из села Заря. Наш соперник на данный момент занимает шестое место во второй лиге.
11 февраля. МФК «Николаев» - «Балканы» (Заря, Одесская область) - 2:0 (1:0).
Состав МФК «Николаев»:
Чумак, Сартина, Назаренко, Павлов, Берко, Бессалов, Алексанов, Ковалев, Рогозинский, Кошелюк, Морис Пакоме. На замену вышли Майборода, Саркисян, Булычев, Сантрапинских, Шаврин, Момот.
Голы: Алексанов, Сантрапинских
Матч проходил при большом преимуществе МФК «Николаев». В первом тайме счет открыл Сергей Алексанов, который переправил мяч в цель после передачи с фланга. А после перерыва отличился Евгений Сантрапинских: полузащитник николаевской команды сыграл на опережение и технично послал мяч в дальний угол ворот. Это его первый гол в МФК «Николаев».
14 февраля МФК «Николаев» сыграет очередной контрольный матч с еще одним клубом второй лиги - одесской «Жемчужиной».