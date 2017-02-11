Сборная Украины по хоккею потерпела поражение от Словении Украинская команда не смогла обыграть словенцев на международном турнире Euro Ice Hockey Challenge. Национальная сборная Украины по хоккею уступила представителям Слевении на международном турнире Euro Ice Hockey Challenge. В составе нашей команды отличились Никита Буценко и Сергей Бабинец. Украина – Словения 2:6 (0:2, 1:1, 1:3) Шайбы: 0:1 – Хебар (Претнар, Анкерст) – 04:51, 0:2 – Д. Родман (Урбас – бол.) – 17:43, 1:2 – Буценко (Лялька, Бабинец) – 25:19, 1:3 – Верлич (Урбас, Тавжелы – бол.) – 38:06, 2:3 – Бабинец (Лялька) – 40:55, 2:4 – Э. Панче (Претнар, Подлипник) – 44:25, 2:5 – Подлипник (Хебар, Коблар) – 56:32, 2:6 – Претнар (Коблар, Голичич – бол.) – 58:28. Таким образом, команда Словении, которая одержала три победы, заняла единоличное первое место в группе. В активе подопечных Александра Савицкого победа над итальянцами и два поражения, одно из которых по буллитам от поляков. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама