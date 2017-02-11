Сборная Украины по хоккею потерпела поражение от Словении
|11.02.17 18:50
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Украинская команда не смогла обыграть словенцев на международном турнире Euro Ice Hockey Challenge.
Национальная сборная Украины по хоккею уступила представителям Слевении на международном турнире Euro Ice Hockey Challenge.
В составе нашей команды отличились Никита Буценко и Сергей Бабинец.
Украина – Словения 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)
Шайбы: 0:1 – Хебар (Претнар, Анкерст) – 04:51, 0:2 – Д. Родман (Урбас – бол.) – 17:43, 1:2 – Буценко (Лялька, Бабинец) – 25:19, 1:3 – Верлич (Урбас, Тавжелы – бол.) – 38:06, 2:3 – Бабинец (Лялька) – 40:55, 2:4 – Э. Панче (Претнар, Подлипник) – 44:25, 2:5 – Подлипник (Хебар, Коблар) – 56:32, 2:6 – Претнар (Коблар, Голичич – бол.) – 58:28.
Таким образом, команда Словении, которая одержала три победы, заняла единоличное первое место в группе. В активе подопечных Александра Савицкого победа над итальянцами и два поражения, одно из которых по буллитам от поляков.