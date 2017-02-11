28.01.17 09:451110
В Анголе толпа затоптала 17 человек на футбольном стадионе
|11.02.17 09:00
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В пятницу, 10 февраля, на футбольном стадионе в городе Уиге, что на севере Анголы, случилось чрезвычайное происшествие. В результате давки погибли 17 человек, десятки человек получили ранения.
В пятницу, 10 февраля, на футбольном стадионе в городе Уиге, что на севере Анголы, случилось чрезвычайное происшествие. В результате давки погибли 17 человек, десятки человек получили ранения.
Новость сообщает «Пресса Украины».
По информации западных СМИ, давка возникла в результате того, что фанаты пытались пройти на стадион перед началом матча между местными командами. Некоторые люди потеряли равновесие, упали на землю и были затоптаны. Остальные погибли от удушья.
«Всего семьдесят шесть пострадавших, семнадцать из них погибли. Пять раненых находятся в тяжелом состоянии», − рассказал директор местной больницы Луис Эрнесто.
Ранее сообщалось, что в Иране на одном из стадионе случился теракт – боевики задействовали взрывное устройство. В результате взрыва погибло почти три десятка болельщиков.