Динамо наказали за поведение болельщиков Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины оштрафовал Динамо на 150 тысяч гривен за использование его фанатами пиротехники. Как сообщает телеканал Футбол 1/2, киевский клуб получил наказание за поведение своих болельщиков на матче 18-го тура Премьер-лиги против Шахтера. Дело о поведении фанатов донецкой команды было отложено из-за намерений "Горняков" дать дополнительные объяснения по данному поводу. Без решения также осталось дело о нападающем Динамо Жуниоре Мораесе, который был удален в поединке этих же клубов, поскольку КДК ФФУ дожидается возвращения бразильца в Украину. Футболист киевского коллектива рискует получить дисквалификацию на три поединка. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама