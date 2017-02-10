Динамо наказали за поведение болельщиков

10.02.17 19:30Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины оштрафовал Динамо на 150 тысяч гривен за использование его фанатами пиротехники.

Как сообщает телеканал Футбол 1/2, киевский клуб получил наказание за поведение своих болельщиков на матче 18-го тура Премьер-лиги против Шахтера.

Дело о поведении фанатов донецкой команды было отложено из-за намерений "Горняков" дать дополнительные объяснения по данному поводу.

Без решения также осталось дело о нападающем Динамо Жуниоре Мораесе, который был удален в поединке этих же клубов, поскольку КДК ФФУ дожидается возвращения бразильца в Украину. Футболист киевского коллектива рискует получить дисквалификацию на три поединка.

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