27.01.17 23:50410
МБК «Николаев» расстался с двумя баскетболистами
|10.02.17 18:18
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В МБК «Николаев» расстался с двумя баскетболистами и пополнил свой состав новым центровым.
В МБК «Николаев» расстался с двумя баскетболистами и пополнил свой состав новым центровым.
Об этом сообщает издание "Николаевские новости". Так, центровой Александр Кушниров отправился в одесскую «Бипу», а защитник Андрей Горбатюк перешел в «Золотой Век» из Кропивницкого, который выступает в высшей лиге.
Александр Кушниров за 20 матчей нынешнего сезона набирал в среднем 16,8 очка (3-е место в Суперлиге), делал 9,3 подбора (2-е место) и 1,2 передачи. За 18 матчей Андрей Горбатюк набирал в среднем 4,6 очка, делал 2,7 подбора и 1,2 передачи.
Вместе с тем команду пополнил 32-летний Артем Чемякин. Он в минувшем сезоне уже защищал цвета МБК «Николаев», провел 34 матча, набирая в среднем за матч 8,4 очка и делая 4,4 подбора.
Нынешний сезон этот баскетболист, чей рост 208 см, начинал в луцком «Волыньбаскете», а с декабря играл в грузинском «Рустави». В Луцке в этом сезоне Чемякин успел сыграть 11 матчей, в которых набирал в среднем 13,2 очка, 7,8 подбора за поединок.
В конце января главный тренер МБК «Николаев» Сергей Кирлан говорил о финансовых проблемах клуба, долгах по зарплате перед игроками, передает сайт «Basket.com.ua».
- У нас проблема есть финансовая. Если ребята останутся в команде, значит, что-то будем выигрывать. Будем надеяться на лучшее.
Все делают все возможное, чтобы сохранить клуб. Та проблема, которая была в межсезонье, она сохранялась на протяжении всего периода, все время была нехватка денег. Понимали это все и, исходя из этого, проходила комплектация, прежде всего. Эта проблема сейчас всплыла на данном этапе.
Материальная ситуация пока не улучшилась, хотя есть обещания, что скоро должно все наладиться, но пока что в ближайшие дни мы потеряем Александра Кушнирова. Он собирается нас покидать, уходит в Одессу.
Давайте дождемся изменений с финансовой стороны в клубе, а потом будем думать, кого пригласить. Пока есть обещания, но сдвигов пока не было. Мы не можем пригласить игрока, имея долги перед другими игроками, - заявлял Кирлан на пресс-конференциях после матчей против «Химика», «Запорожья» и «Днепра».