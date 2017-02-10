В МБК «Николаев» расстался с двумя баскетболистами и пополнил свой состав новым центровым.

Об этом сообщает издание "Николаевские новости". Так, центровой Александр Кушниров отправился в одесскую «Бипу», а защитник Андрей Горбатюк перешел в «Золотой Век» из Кропивницкого, который выступает в высшей лиге.

Александр Кушниров за 20 матчей нынешнего сезона набирал в среднем 16,8 очка (3-е место в Суперлиге), делал 9,3 подбора (2-е место) и 1,2 передачи. За 18 матчей Андрей Горбатюк набирал в среднем 4,6 очка, делал 2,7 подбора и 1,2 передачи.

Вместе с тем команду пополнил 32-летний Артем Чемякин. Он в минувшем сезоне уже защищал цвета МБК «Николаев», провел 34 матча, набирая в среднем за матч 8,4 очка и делая 4,4 подбора.

Нынешний сезон этот баскетболист, чей рост 208 см, начинал в луцком «Волыньбаскете», а с декабря играл в грузинском «Рустави». В Луцке в этом сезоне Чемякин успел сыграть 11 матчей, в которых набирал в среднем 13,2 очка, 7,8 подбора за поединок.

В конце января главный тренер МБК «Николаев» Сергей Кирлан говорил о финансовых проблемах клуба, долгах по зарплате перед игроками, передает сайт «Basket.com.ua».

У нас проблема есть финансовая. Если ребята останутся в команде, значит, что-то будем выигрывать. Будем надеяться на лучшее.

Все делают все возможное, чтобы сохранить клуб. Та проблема, которая была в межсезонье, она сохранялась на протяжении всего периода, все время была нехватка денег. Понимали это все и, исходя из этого, проходила комплектация, прежде всего. Эта проблема сейчас всплыла на данном этапе.