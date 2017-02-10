Бэйл может восстановиться к ответной игре с Наполи

10.02.17 17:50Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Футболист мадридского Реала может принять участие в ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гарет Бэйл может вернуться на поле уже в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридскому Реалу будет противостоять Наполи. Об этом рассказал главный тренер команды Зинедин Зидан в интервью изданию Goal.com

«Я надеюсь, что Бэйл восстановиться к нашей ответной встречи против Наполи. Уверен, что так и будет. Он понемногу набирает оптимальную форму, а коллектив с нетерпением его ждет», – поведал французский специалист.

Стоит отметить, что Наполи и Реал сыграл первый матч уже 15-го февраля. Поединок запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее iSport.ua сообщал о том, что Гарет Бэйл получил травму малоберцовых связок правого голеностопа в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со Спортингом.

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Пятница, 10.02.2017

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