Команда Уорда игнорирует запросы о реванше с Ковалевым

В команде Ковалева хотят начать работать над организацией реванша.

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува пожаловалась на то, что представители американца Андре Уорда игнорируют ее запросы с призывами начать переговоры о реванше.

«Телеканал HBO хочет, чтобы этот бой состоялся 17 июня, и мы направили письмо в Roc Nation три дня назад, что нужно начинать работать над этим. В соответствии с нашим контрактом, у них есть 72 часа, чтобы отвечать на наши запросы, но это время прошло, и они не ответили.

Одним из условий проведения боя является начало допинг-тестирования за 120 дней до него, и мы приближаемся к крайнему сроку начала работы. Ранее у меня было два электронных письма от них, в которых утверждалось, что скоро они будут на связи, но затем ничего не произошло», – рассказала Дува.

Напомним, Ковалев 19 ноября в Лас-Вегасе проиграл Уорду спорным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Это поражение стало первым в карьере россиянина. В контракте на первый бой был прописан реванш между боксерами.