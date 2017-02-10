Команда Уорда игнорирует запросы о реванше с Ковалевым

10.02.17 15:24Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В команде Ковалева хотят начать работать над организацией реванша.

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува пожаловалась на то, что представители американца Андре Уорда игнорируют ее запросы с призывами начать переговоры о реванше.

«Телеканал HBO хочет, чтобы этот бой состоялся 17 июня, и мы направили письмо в Roc Nation три дня назад, что нужно начинать работать над этим. В соответствии с нашим контрактом, у них есть 72 часа, чтобы отвечать на наши запросы, но это время прошло, и они не ответили.

Одним из условий проведения боя является начало допинг-тестирования за 120 дней до него, и мы приближаемся к крайнему сроку начала работы. Ранее у меня было два электронных письма от них, в которых утверждалось, что скоро они будут на связи, но затем ничего не произошло», – рассказала Дува.

Напомним, Ковалев 19 ноября в Лас-Вегасе проиграл Уорду спорным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Это поражение стало первым в карьере россиянина. В контракте на первый бой был прописан реванш между боксерами.

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