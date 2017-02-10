Баскетболисты ЦСКА разгромили "Црвену Звезду" в матче Евролиги

10.02.17 09:49Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Баскетболисты московского ЦСКА крупно переиграли белградскую "Црвену Звезду" в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 102:80 (33:26, 25:20, 19:18, 25:16) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал Нандо Де Коло, набравший 25 очков, а также сделавший шесть передач и четыре подбора.

У "Црвены Звезды" 16 очков и девять передач себе в актив записал Лука Митрович.

ЦСКА, одержавший 16-ю победу в 22 играх и занимающий второе место в турнирной таблице, следующий матч проведет 23 февраля дома с тель-авивским "Маккаби".

"Црвена Звезда", располагающаяся на седьмой строчке с 12 победами, в этот же день примет стамбульский "Галатасарай".

В другом матче 22-го тура, прошедшем в четверг, стамбульский "Анадолу Эфес" на своем паркете обыграл итальянский "Милан" со счетом 90:86 (15:27, 25:27, 29:20, 21:12).

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