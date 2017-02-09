Скандал в биатлоне: Фуркад покинул пьедестал во время награждения россиян

Французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения смешанной эстафеты на ЧМ-2017.

Россияне Антон Шипулин и Александр Логинов не стали пожимать руку французу. Они обменялись рукопожатиями со всей сборной Германии и тремя французскими спортсменами, но перед Фуркадом развернулись и ушли.

Мартен ушел с церемонии после того, как на третью ступень пьедестала поднялась сборная России.

Проходя мимо российской команды, Фуркад что-то сказал в сторону спортсменов.

Во время гонки Фуркад сбил Логинова на финише третьего этапа смешанной эстафеты.

Россиянин финишировал на своем этапе и передал эстафету Шипулину. Фуркад, принявший эстафету от Кентена Фильона-Майе, задел россиянина и сбил того с ног.

"Я рад этой серебряной медали, это была классная битва. Учитывая наш штрафной круг, я доволен тем, что мы стали вторыми.

После стрельбы я понял, что бороться за золото уже невозможно, поэтому начал играть с Шипулиным в свою любимую игру", – рассказал Фуркад.