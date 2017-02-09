27.01.17 08:001520
Скандал в биатлоне: Фуркад покинул пьедестал во время награждения россиян
|09.02.17 20:39
|58
|0
Французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения смешанной эстафеты на ЧМ-2017.
Французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения смешанной эстафеты на ЧМ-2017.
Россияне Антон Шипулин и Александр Логинов не стали пожимать руку французу. Они обменялись рукопожатиями со всей сборной Германии и тремя французскими спортсменами, но перед Фуркадом развернулись и ушли.
Мартен ушел с церемонии после того, как на третью ступень пьедестала поднялась сборная России.
Проходя мимо российской команды, Фуркад что-то сказал в сторону спортсменов.
Во время гонки Фуркад сбил Логинова на финише третьего этапа смешанной эстафеты.
Россиянин финишировал на своем этапе и передал эстафету Шипулину. Фуркад, принявший эстафету от Кентена Фильона-Майе, задел россиянина и сбил того с ног.
"Я рад этой серебряной медали, это была классная битва. Учитывая наш штрафной круг, я доволен тем, что мы стали вторыми.
После стрельбы я понял, что бороться за золото уже невозможно, поэтому начал играть с Шипулиным в свою любимую игру", – рассказал Фуркад.