В МБК «Николаев» вернулся центровой Артем Чемякин

МБК «Николаев», который недавно расстался с центровым Александром Кушнировым, решил проблему пятого номера.

Команду пополнил Артем Чемякин. Он в минувшем сезоне уже защищал цвета МБК «Николаев», провел 34 матча, набирая в среднем за матч 8,4 очка и делая 4,4 подбора.

Нынешний сезон этот баскетболист, чей рост 208 см, начинал в луцком «Волыньбаскете», а с декабря играл в грузинском «Рустави».