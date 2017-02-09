В МБК «Николаев» вернулся центровой Артем Чемякин

09.02.17 19:21Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

МБК «Николаев», который недавно расстался с центровым Александром Кушнировым, решил проблему пятого номера.

Команду пополнил Артем Чемякин. Он в минувшем сезоне уже защищал цвета МБК «Николаев», провел 34 матча, набирая в среднем за матч 8,4 очка и делая 4,4 подбора.

Нынешний сезон этот баскетболист, чей рост 208 см, начинал в луцком «Волыньбаскете», а с декабря играл в грузинском «Рустави».

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Четверг, 09.02.2017

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