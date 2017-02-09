Александр Беленький: Жаль Поветкина – виноват не он, а команда

09.02.17 11:00Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Эксперт по боксу Александр Беленький поделился своим мнением о неудачной допинг-пробе Поветкина.

Допинг-проба «Б» Александра Поветкина, взятая перед боем с Брейменом Стиверном, тоже оказалась положительной и подтвердила препарат остарин. Скорее всего последует дисквалификация на какой-то срок. По правилам – до двух лет.

Поветкину в этом году исполняется 38 лет. Понятное дело, что для карьеры спортсмена в таком возрасте эта дисквалификация ничего хорошего означать не может. Единственный шанс – что подойдут помягче, присудят только один год.

В таком случае, если повезет, Александр сможет вернуться. Другого выхода я не вижу. Остарин приравнен к анаболическим стероидам. Дальше, грубо говоря, ехать некуда. Можно, конечно, затеять судебный процесс против ВАДА, но на это уйдут годы, а положительный результат все равно маловероятен. Неприятно, жалко Александра.

По моему мнению, если кто и виноват, так это не он. Любой спортсмен, для которого роль команды очень велика, имеет полное право не знать, что ему вкалывают. В команде Александра это уже не первая история, связанная с допингом.

Были разбирательства и с промоутером Доном Кингом, и с Элом Хэймоном, в отношении боев Поветкина и Дениса Лебедева. Тут еще и общий фон – антидопинговая война вокруг российских спортсменов.

В каком-то смысле проба Поветкина – звено все той же цепи. На наших спортсменов нацелены. Им априори не доверяют и проверяют особо тщательно. О том, что их специально кто-то отстреливает таким образом, что кто-то чужой писает в наши пробирки, я бы говорить не стал.

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