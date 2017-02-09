НБА: Кливленд прервал победную серию Индианы, Бруклин потерпел 11 поражение кряд Представляем вашему вниманию результаты матчей очередного игрового дня НБА за 8 февраля. Филадельфия – Сан-Антонио 103:111 (23:29, 28:29, 24:24, 28:29) Филадельфия: Окафор (20 + 8 подборов), Ковингтон (18), Ильясова (11), Макконнелл (6), Хендерсон (6) – старт; Шарич (20), Стаускас (16 + 7 подборов + 7 передач), Ноэл (4), Родригес (2), Луваву-Кабарро (0). Сан-Антонио: Ленард (32), Паркер (18), Олдридж (15 + 10 подборов), Грин (11), Дедмон (10 + 11 подборов) – старт; Бертанс (9), Миллс (5), Джинобили (3), Симмонс (2), Андерсон (2), Ли (2), Энтони (2). Индиана – Кливленд 117:132 (36:25, 27:32, 18:40, 36:35) Индиана: Майлз (23), Тиг (22 + 14 передач), Джордж (22 + 8 подборов + 6 передач), Тернер (16 + 7 подборов), Аллен (6) – старт; Эллис (13), Янг (5), Джефферсон (5), Стаки (3), Робинсон (2), Кристмас (0), Серафин (0). Кливленд: Ирвинг (29 + 7 передач), Джеймс (25 + 9 передач), Лав (14 + 10 подборов), Лиггинс (8), Томпсон (6 + 10 подборов) – старт; Корвер (29), Джефферсон (7), Макрэй (6), Фрай (5), Джонс (3), Фелдер (0). Бруклин – Вашингтон 110:114 OT (22:31, 27:28, 23:20, 28:21, 10:14) Бруклин: Богданович (21), Лопес (20), Холлис-Джефферсон (13 + 11 подборов), Фой (3), Динуидди (2) – старт; Букер (14 + 11 подборов), Килпатрик (10), ЛеВерт (9), Харрис (8), Уайтхэд (7), Хэмилтон (3). Вашингтон: Бил (31), Уолл (23 + 12 передач), Портер (20 + 10 подборов), Гортат (14 + 14 подборов), Убре (0) – старт; Смит (15 + 8 подборов), Берк (7), Саторански (2), Маинми (2). Атланта – Денвер 117:106 (39:30, 33:25, 26:32, 19:19) Атланта: Шредер (24 + 10 передач), Миллсэп (23), Бэйзмор (14), Хардуэй (14 + 6 передач), Ховард (11 + 13 подборов) – старт; Бембри (10), Мускала (10), Хамфрис (7), Дилэйни (4), Данливи (0). Денвер: Чендлер (24 + 8 подборов), Йокич (18 + 15 подборов), Харрис (13), Нельсон (6 + 8 передач), Фарид (1) – старт; Бартон (17 + 7 подборов + 7 передач), Мюррэй (11), Артур (10), Эрнангомес (6). Детройт – Лейкерс 121:102 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32) Детройт: Драммонд (24 + 17 подборов + 4 блок-шота), Луэр (20), М-с Моррис (14), Колдуэлл-Поуп (9), Джексон (4 + 8 передач) – старт; Харрис (19), Смит (10 + 7 передач + 5 потерь), Бэйнс (10), Джонсон (7), Марьянович (4), Удрих (0), Хиллиард (0), Буллок (0). Лейкерс: Рэндл (17), Ингрэм (15), Янг (9), Блэк (8 + 10 подборов), Расселл (2) – старт; Уильямс (17), Кларксон (12), Уэртас (8), Нэнс (6 + 7 подборов), Зубац (5), Денг (3), Кальдерон (0). Милуоки – Майами 88:106 (15:28, 29:27, 19:26, 25:25) Милуоки: Адетокумбо (22 + 8 подборов), Паркер (14), Снелл (6), Деллаведова (5), Хенсон (5) – старт; Бизли (11), Брогдон (6 + 6 передач), Монро (6 + 7 подборов), Терри (5), Миддлтон (5), Телетович (3). Майами: Уайтсайд (23 + 16 подборов), Эллингтон (17), Драгич (16 + 7 передач + 5 потерь), Макгрудер (10), Бэббит (0) – старт; Дж. Джонсон (20), Джонсон (8 + 6 передач), Уайт (7), Рид (5). Мемфис – Финикс 110:91 (24:15, 22:23, 33:27, 31:26) Мемфис: Конли (23), Марк Газоль (19 + 7 подборов), Грин (11 + 10 подборов), Аллен (10 + 7 подборов), Парсонс (8 + 7 передач) – старт; Дэниелс (14), Даглас (11), Эннис (7), Райт (5), Харрисон (2). Финикс: Букер (20), Бледсоу (16), Чендлер (5 + 10 подборов), Уоррен (4), Крисс (4) – старт; Найт (16), Лень (11), Такер (6 + 10 подборов), Дадли (5), Барбоза (4), Джонс (0), Уильямс (0). Новый Орлеан – Юта 94:127 (25:32, 28:30, 16:28, 25:37) Новый Орлеан: Джонс (21 + 8 подборов), Холидэй (15), Дэвис (12 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Хилд (8), Хилл (3) – старт; Мур (13), Фрэйзер (11), Гэллоуэй (4), Каннингем (4), Мотеюнас (3). Юта: Джордж Хилл (19), Хэйворд (17), Фэйворс (12), Гобер (10 + 16 подборов), Инглс (3) – старт; Джонсон (27), Беркс (13), Экзам (11), Лайлс (8), Мак (3), Диао (2), Уити (2), Нето (0). Миннесота – Торонто 112:109 (25:33, 28:30, 30:25, 29:21) Миннесота: Уиггинс (31 + 6 передач), Таунс (29 + 14 подборов), Дженг (11 + 9 подборов), Рубио (5 + 7 передач), Раш (0) – старт; Мухаммад (22), Стивенсон (6), Джонс (5), Бьелица (3), Олдрич (0). Торонто: ДеРозан (30), Лаури (20), Кэрролл (19 + 9 подборов), Валанчюнас (16), Сиакам (3) – старт; Росс (11), Джозеф (4), Пелтль (4), Ногейра (2), Пауэлл (0), Саллинджер (0). Нью-Йорк – Клипперс 115:119 (36:36, 31:32, 28:20, 20:31) Нью-Йорк: Энтони (28 + 9 подборов), Порзингис (27), Роуз (20 + 7 подборов + 8 передач), О’Куинн (18), Ли (4 + 6 передач) – старт; Холидэй (5), Эрнангомес (5 + 9 подборов), Дженнингс (4), Кузминскас (4). Клипперс: Гриффин (32 + 8 подборов), Джордан (28 + 15 подборов), Редик (14), Риверс (7 + 10 передач + 5 потерь), Мба а Муте (2) – старт; Кроуфорд (20), Спейтс (5), Джонсон (4), Басс (4), Фелтон (3), Андерсон (0) Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама