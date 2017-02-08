Бывший полузащитник МФК «Николаев» Антон Голенков уехал играть в Крым

08.02.17 19:50Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Официальный сайт ФК «Севастополь» объявил о пополнении своего состава полузащитником Антоном Голенковым.

27-летний полузащитник в последнее время выступал в Беларуси в составе «Торпедо-БелАЗ», а в Украине известен по выступлениям за «Феникс-Ильичевец», МФК «Николаев» и ФК «Александрия».

Как утверждает клубный сайт, с 2014 года футболист является гражданином России. «Я крымский, ялтинский парень/ Семья и родные стены. Все, буду сидеть дома с семьей, чтобы не кататься больше по разным городам и странам», - так прокомментировал футболист свой приход в ФК «Севастополь».

Нпаомним, что Антон Голенков в 2011-2013 годах сыграл в МФК «Николаев» 63 матча и забил 8 голов.

Похожие новости

08.02.17 08:21На улице 8 Марта у николаевской продавщицы отобрали колбасу

05.02.17 11:27На Николаевщине с начала года задержаны 57 преступников

05.02.17 10:50Николаевский зоопарк нуждается в опилках

26.01.17 11:02За ніч дорожники Миколаївщини використали майже 60 тонн ПСС

26.01.17 10:26Олексій Савченко: «Заходи з енергоефективності освітніх та медичних закладів, об’єктів спортивної інфраструктури – в пріоритеті розвитку Миколаївщини»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 08.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Как быстро уснуть и выспаться

20:44На Украине задержали жителя Крыма, предъявившего на границе паспорт РФ

20:30В Николаеве продаётся «Слава Украине»

20:16Порошенко получил письмо от кремлевского политзаключенного

20:09Николаевский городской травмпункт работает в обычном режиме

20:00Мэру Первомайска угрожают убить того, кто снимет их флаг (ВИДЕО)

19:51На место ликвидированного Гиви метит его телохранитель по кличке Угрюмый

19:50Бывший полузащитник МФК «Николаев» Антон Голенков уехал играть в Крым

19:41Парубий написал закон об украинском языке в Раде

19:24В Николаеве проворовались на ремонте крыш, бюджет недосчитался почти 200 тысяч гривен

19:17Консул Украины в Германии будет требовать от «Баварии» извинений за баннеры в адрес Зозули

19:00Гены мешают мужчинам читать также хорошо, как читают женщины

18:56В Николаеве появится «Департамент городского головы Николаевского городского совета»

18:32Смертельная игра: ради забавы подростки бросаются под машины

18:25Зачистка одиозных боевиков связана с подготовкой «амнистии» на Донбассе, — Березовец

18:17Как жулик «продавал» девушке «Жигули» за 400 долларов

18:00Появился трейлер скандального фильма "Матильда" (видео)

17:47Захарченко пообещал украинским военным гибель от рук мертвых ополченцев

17:36Российский клуб отказался от услуг двух украинских футболистов

17:20Москва твердо намерена в 2017 году снять Донбасс со своей шеи и вернуть Украине, — эксперт

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.01.17 08:001460

В Украину идет резкое похолодание

26.01.17 08:151640

В России женщина три часа ездила в автобусе без сознания, после чего умерла

26.01.17 08:341640

Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма

26.01.17 08:462080

Сегодня родился японский предприниматель и основатель компании Sony Акио Морита

Самые читаемые

29.01.17 19:256730

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006030

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505850

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:283920

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама