Бывший полузащитник МФК «Николаев» Антон Голенков уехал играть в Крым

Официальный сайт ФК «Севастополь» объявил о пополнении своего состава полузащитником Антоном Голенковым.

27-летний полузащитник в последнее время выступал в Беларуси в составе «Торпедо-БелАЗ», а в Украине известен по выступлениям за «Феникс-Ильичевец», МФК «Николаев» и ФК «Александрия».

Как утверждает клубный сайт, с 2014 года футболист является гражданином России. «Я крымский, ялтинский парень/ Семья и родные стены. Все, буду сидеть дома с семьей, чтобы не кататься больше по разным городам и странам», - так прокомментировал футболист свой приход в ФК «Севастополь».

Нпаомним, что Антон Голенков в 2011-2013 годах сыграл в МФК «Николаев» 63 матча и забил 8 голов.