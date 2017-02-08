WBO не собирается возвращать Поветкина в свои рейтинги

08.02.17 10:00Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Всемирная боксерская организация (WBO) не собирается возвращать россиянина Александра Поветкина в рейтинги организации. Об этом ТАСС заявил президент WBO Франциско Валькарсель.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили об исключении россиянина из своих рейтингов в связи с допинговым расследованием в отношении Поветкина.

"Поветкина нет в наших рейтингах, и пока мы на собираемся его возвращать. Он достаточно давно проводил последний официальный бой (под эгидой организации), поэтому разговора о рейтингах не может быть. Что касается допинга, то пока мы следим за расследованием, факты же нам неизвестны", - сказал Валькарсель.

Допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и в итоге россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

Также положительный результат дала и допинг-проба "Б" от 6 декабря.

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