25.01.17 11:391780
WBO не собирается возвращать Поветкина в свои рейтинги
|08.02.17 10:00
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Всемирная боксерская организация (WBO) не собирается возвращать россиянина Александра Поветкина в рейтинги организации. Об этом ТАСС заявил президент WBO Франциско Валькарсель.
Всемирная боксерская организация (WBO) не собирается возвращать россиянина Александра Поветкина в рейтинги организации. Об этом ТАСС заявил президент WBO Франциско Валькарсель.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) заявили об исключении россиянина из своих рейтингов в связи с допинговым расследованием в отношении Поветкина.
"Поветкина нет в наших рейтингах, и пока мы на собираемся его возвращать. Он достаточно давно проводил последний официальный бой (под эгидой организации), поэтому разговора о рейтингах не может быть. Что касается допинга, то пока мы следим за расследованием, факты же нам неизвестны", - сказал Валькарсель.
Допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и в итоге россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.
Также положительный результат дала и допинг-проба "Б" от 6 декабря.